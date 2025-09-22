“Tutti a scuola” 2025: il Presidente Mattarella inaugurerà l’anno scolastico a Napoli

Si terrà oggi pomeriggio a Napoli l’appuntamento “Tutti a scuola” 2025, con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà ufficialmente l’anno scolastico 2025-2026. La giornata sarà segnata da un itinerario che toccherà realtà simboliche del mondo dell’educazione e della solidarietà.

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, inizierà la visita presso l’Istituto Penale per i minorenni di Nisida, dove incontrerà ragazzi e docenti impegnati nel laboratorio teatrale e musicale.

Successivamente, Mattarella si recherà all’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon, per intrattenersi con i giovani studenti ricoverati e ribadire il valore del diritto allo studio anche in contesti di fragilità.

La cerimonia conclusiva avrà luogo all’Istituto professionale statale G. Rossini, dove numerosi studenti e insegnanti provenienti da tutta Italia assisteranno all’evento condotto da Eleonora Daniele. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Rai 1.

La Costituzione in Shorts: la Carta spiegata ai giovani

Nel corso della cerimonia verrà presentata la seconda edizione del progetto “La Costituzione in Shorts”, promosso dalla Presidenza della Repubblica in collaborazione con YouTube. L’iniziativa proporrà brevi video, della durata massima di tre minuti, nei quali sette content creator racconteranno altrettanti articoli della Costituzione.

I creator coinvolti saranno Gianluca Gazzoli, Samara Tramontana, Jacopo D’Alesio (Jakidale), Raissa (Raissa Russi) e Momo (Mohamed Ismail Bayed), Maria Bosco di Geopop, Camilla Ferrario di Will Media e Francesco Oggiano. I video saranno poi pubblicati sul canale ufficiale della Presidenza della Repubblica.

Obiettivo del progetto è avvicinare le nuove generazioni alla Carta Costituzionale, favorendo la consapevolezza dei diritti civili e politici e stimolando la partecipazione democratica.