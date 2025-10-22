Tutti i docenti italiani presto si formeranno sull’uso dell’intelligenza artificiale a scuola: Manfredi (Indire) a Didacta

Da oggi, 22 ottobre, fino al 24, avrà luogo lo spin off di Fiera Didacta, l’edizione Trentino. L’evento si tiene a Riva Del Garda.

Francesco Manfredi, Presidente dell’INDIRE, intervenuto ai microfoni della Tecnica della Scuola, si è focalizzato sul concetto complesso di “confini”, che vanno tutelati ma anche attraversati. Questi confini riguardano primariamente le difficoltà logistiche affrontate dai docenti (già dall’Ottocento) per raggiungere le aree interne, le piccole scuole, montagne e isole, garantendo la continuità educativa. INDIRE analizza i modelli per motivare i docenti e sostenere gli investimenti in queste aree.Per affrontare la dispersione logistica, INDIRE sperimenterà (a partire dal Ticino) il Nucleo Model di UNESCO. Questo modello prevede il ridisegno dell’organizzazione scolastica con una scuola polo e nuclei territoriali flessibili che erogano attività formative.

Ciò richiede l’uso di tecnologie, flessibilità e, crucialmente, nuove professionalità dei docenti. Manfredi ha anche affrontato il confine tra formazione e mondo del lavoro, accompagnando la sperimentazione del nuovo modello di Formazione Tecnica Professionale (4+2), fortemente voluto dal Ministro Valditara. Dopo due anni, la verifica informale ha mostrato pieno successo, con maggiore qualità dei curricoli, coerenza territoriale e capacità di orientare i giovani al mercato del lavoro. Per questo, il modello passerà da sperimentale a ordinamentale.

Un altro fronte è l’educazione alle relazioni, per superare i confini tra generi, culture ed età. Lavorare sulle relazioni è una delle frontiere del sistema educativo, poiché aumenterà la capacità di inclusione delle scuole e delle comunità.

Guardando al futuro, INDIRE lancerà la “rete delle scuole dell’intelligenza artificiale” (IA), che sarà la punta di diamante della sperimentazione nazionale. L’Istituto potenzierà l’osservatorio sull’uso dell’IA da parte dei docenti e realizzerà azioni di formazione mirata su larga scala. L’uso dell’IA è delicato, coinvolgendo la preparazione delle lezioni, il lavoro in classe e l’uso autonomo degli studenti a casa. Sebbene la consapevolezza dei docenti sia alta, la capacità di dominare lo strumento è inferiore, comportando rischi. I docenti devono essere in grado di orientare e monitorare gli studenti, camminando nella stessa direzione dei giovani per superare il divario generazionale.

L’evento si rivolge a tutti i livelli di istruzione: dalla scuola dell’infanzia alla primaria, dalla secondaria agli istituti professionali, ITS, università e centri di ricerca.

Docenti e dirigenti scolastici

Direttori dei servizi generali e amministrativi

Educatori e formatori

Ricercatori, assegnisti e professionisti della formazione

Aziende e operatori del settore

Come partecipare?

Si può partecipare a Didacta Italia Edizione Trentino scegliendo di iscriversi agli eventi o visitando esclusivamente l’area espositiva della fiera.

La manifestazione è aperta a tutti i docenti di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia, anche se i docenti del Trentino dispongono di un link dedicato per prenotare gli eventi formativi e ottenere il biglietto d’ingresso. Per tutti gli altri visitatori, l’accesso è consentito tramite l’acquisto di un biglietto, il cui costo rimane invariato sia che si scelga la sola visita espositiva, sia che si partecipi agli eventi formativi.

Le opzioni di partecipazione sono flessibili: il biglietto per 1 giorno costa €16 e permette l’accesso all’area espositiva, ad eventi illimitati del programma espositori e a 2 attività formative del Programma Scientifico (seminari o workshop). Sono disponibili anche abbonamenti per 2 giorni a €25 (con 4 attività formative) e per 3 giorni a €30 (con 6 attività formative). Le scuole possono inoltre organizzare Gruppi Docenti (minimo 10 persone) usufruendo di tariffe scontate, che vanno da €12 a €25 a persona, in base alla durata.

Il valore aggiunto per i docenti risiede nella certificazione INDIRE degli eventi formativi, che permette di richiedere l’esonero dal servizio al proprio Dirigente Scolastico. Ai partecipanti vengono rilasciati un attestato di presenza (per tutti i visitatori) e un attestato di formazione per chi partecipa ai workshop e seminari del Programma Scientifico (obbligatoria la bigliettatura in entrata e uscita e la partecipazione ad almeno il 75% dell’attività); per i workshop è inoltre richiesto l’uso di un PC personale.