Tutti i segreti della costruzione e mantenimento del clima di classe [VIDEO]

Il corso online, realizzato dalla Tecnica della Scuola Formazione, affronterà la delicata questione della costruzione e mantenimento del clima di classe proponendo autori ed approcci diversi ma complementari.

A partire da Freiberg (1996), per cui il clima di classe è dato dalla mescolanza di almeno 5 elementi cui i docenti e i dirigenti scolastici devono porre attenzione (la prevenzione; il prendersi cura degli studenti; la cooperazione; l’organizzazione e la comunità) si approfondiranno tecniche e strategie per favorire buone relazioni in classe.

Il lavoro sul clima di classe è un lavoro di prevenzione nei confronti di tutti quegli atteggiamenti di impulsività, mancato autocontrollo, scarso senso di appartenenza che nelle comunità scolastiche sono causa di disagio, bullismo, demotivazione e dispersione che mira a permettere agli studenti di diventare collaboratori piuttosto che ostacoli.

Attraverso il prendersi cura dei bisogni individuali degli studenti e la personalizzazione/individualizzazione dell’insegnamento/ apprendimento, ognuno è considerato nella sua originalità e può sentirsi accettato e parte della classe.

Il lavoro sul clima di classe si poggia inoltre su un atteggiamento didattico che facilita la cooperazione tra gli studenti e non la competizione o il lavoro individualistico. Le condizioni che promuovono un ambiente sociale democratico, secondo Dewey, comprendono: un ambiente fisico che inviti all’attività cooperativa; un insegnante che faciliti la piena partecipazione e sostenga la libertà intellettuale; un corpo eterogeneo di allievi che interagiscano liberamente tra loro.

E’ necessario che il clima di classe non sia frutto di slanci occasionali o di enfasi personalistiche.

Per evitare questo rischio è necessario pianificare i propri interventi dal punto di vista organizzativo. Il cooperative learning e le metodologie didattiche attive offrono spunti operativi di grande efficacia, che troveranno spazio di condivisione nel corso della formazione online.

Saranno svolti 2 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore

> Giovedì 5 marzo 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

> Giovedì 12 marzo 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

