Tutti in classe dopo Pasqua? Favorevoli e contrari [DIRETTA ore 16:30]

Oggi venerdì 26 marzo 2021 la nuova diretta di Tecnica della Scuola Live per coinvolgere i lettori nel dibattito tra “Scuola bene comune” e “Priorità alla scuola” sul tema del rientro in classe, tra dati scientifici e spinte dal basso. A colloquio con il nostro direttore Alessandro Giuliani, ci saranno Gloria Ghetti, co-fondatrice del movimento Priorità alla Scuola, docente di storia e filosofia al Liceo Torricelli Ballardini di Faenza (RA) e presso la scuola gratuita di italiano per migranti Penny Wirton (Faenza); e Libero Tassella, insegnante e amministratore del gruppo Facebook Scuola bene comune.

Una chiacchierata che esplorerà i pro e i contro del rientro in classe, alla luce della campagna vaccinale del mondo della scuola, che va a concludersi, sebbene con percentuali molto diverse tra regione e regione; e delle diverse ipotesi, tra chi spinge per la riapertura di tutti i gradi di scuola e chi invece vorrebbe rivedere in classe almeno gli alunni dell’infanzia e della primaria, posizione questa, assunta anche dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e dal Premier Draghi.

Sul tema della riapertura scuole dopo Pasqua abbiamo anche interpellato i lettori della Tecnica della scuola, che si sono divisi tra aperturisti e rigoristi, come nella maggior parte del Paese. Durante la diretta riferiremo anche di questo.

