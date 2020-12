Tuttomeritomio al secondo anno di attività

Si è aperto il secondo anno di attività del programma #Tuttomeritomio, promosso da Fondazione CR Firenze e da Intesa Sanpaolo, con l’arrivo di 146 nuovi talenti, fra 17 e 19 anni, che vanno ad aggiungersi ai 148 giovani reclutati lo scorso anno.

Alla cerimonia di apertura presente, in modalità online, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e vari personaggi del mondo accademico e politico fa cui il sindaco di9 Firenze Dario Nardella.

Il programma avviato nel 2019, permette a giovani impegnati e in condizioni di disagio economico di proseguire i propri studi fino alla laurea grazie a una borsa di studio. Oltre al sostegno economico, infatti, affianca loro attività di “mentoring” per l’ampliamento di competenze specifiche attraverso un percorso, singolo e collettivo, di continuo stimolo, mentre i ragazzi si impegnano a mantenere la media scolastica alta e a partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari del programma. Con un impegno di 7,5 milioni di euro, saranno sostenuti gli studi di un totale di 400 studenti nell’arco temporale di sei anni (2019-2025).

La ministra Lucia Azzolina, intervenendo ha detto: “Un’iniziativa bellissima, davvero lodevole. Non è solo una borsa di studio, è un progetto che prende per mano studentesse e studenti e li accompagna in un percorso di crescita. Assecondando talento e passione e abbattendo barriere, anche di natura economica. Un’idea lungimirante e rispettosa della Costituzione, perché valorizza il concetto di scuola come ascensore sociale”.