Ucraina, Papa Francesco: “Mai la guerra! Pensate soprattutto ai bambini”

Arriva il forte commento di Papa Francesco sulla situazione che sta accadendo in Ucraina. Con un tweet, diffuso in nove lingue ufficiali, comprese russo e ucraino, ha chiesto di pregare per la guerra.

“Mai la guerra! pensate soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini morti, feriti, orfani; bambini che hanno come giocattoli residui bellici…In nome di Dio fermatevi!”.

“La guerra è una pazzia, bisogna fermarla”. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ai media vaticani sulla guerra nel cuore dell’Europa e afferma: “Bisogna avere il cuore di pietra per restare impassibili e permettere che questo scempio continui, che continuino a scorrere fiumi di sangue e lacrime”.



“Purtroppo, bisogna riconoscere che non siamo stati capaci di costruire, dopo la caduta del Muro di Berlino, un nuovo sistema di convivenza fra le Nazioni, che andasse al di là delle alleanze militari o delle convenienze economiche. La guerra in corso in Ucraina rende evidente questa sconfitta”, aggiunge.