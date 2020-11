Uil Scuola Sicilia: il sistema di prevenzione a scuola è saltato

Claudio Parasporo, segretario generale della Uil Scuola Sicilia, con un comunicato stampa ha spiegato: “Scuole chiuse se gli organi preposti alla tutela della salute del personale scolastico non riescono a garantirne la sicurezza. Lo scorso agosto è stato firmato l’accordo per la ripartenza dell’anno scolastico ed è stato costituito anche il tavolo tecnico regionale per l’applicazione delle norme.

“Le istituzioni preposte alla tutela della salute in Sicilia, adesso, dovrebbero comunicare i dati sulla pandemia e se le scuole sono sicure, invece tutto si blocca per la lentezza registrata nelle Usca.

“Il sistema di prevenzione e controllo è saltato ed era il presupposto fondamentale per fruire del diritto allo studio salvaguardando quello alla salute. Un diritto che va riconosciuto ai docenti, ai dirigenti e al personale Ata, di cui non si preoccupa più nessuno. E’ un dato cruciale perché il sindacato ha sottoscritto un protocollo: se le scuole non sono sicure devono essere chiuse”