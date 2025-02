Ultime notizie su Papa Francesco, le scuole cattoliche si uniscono in preghiera con studenti e famiglie

Oggi, mercoledì 26 febbraio, tutte le scuole cattoliche si uniranno in un momento di preghiera per Papa Francesco. Studenti e famiglie si raccoglieranno in riflessione per la salute del Pontefice, realizzando video, disegni e pensieri che verranno condivisi sui siti delle scuole, negli oratori e nelle parrocchie di riferimento, oppure inviati direttamente in Vaticano.

“Vogliamo fargli sentire la nostra vicinanza, il nostro sostegno e il nostro impegno a camminare con lui sulla via del Vangelo”, afferma all’Ansa Virginia Kaladich, presidente della Fidae, la federazione delle scuole cattoliche.

In tutta Italia, tanti bambini hanno già espresso il loro affetto attraverso biglietti e disegni. Tra gli ultimi, quelli realizzati dai ragazzi del doposcuola diocesano “I Talenti” di Monghidoro, in provincia di Bologna.

“Simpatia, amore, dolcezza, gentilezza, generosità: questo è ciò che ci hai insegnato. Ti ringraziamo e chiediamo alla Madre di Dio la tua guarigione, ne abbiamo bisogno, il mondo intero ne ha bisogno!”, si legge su un colorato disegno con la parola Pace al centro, circondata da un meraviglioso arcobaleno, cuori e fiori.

Altri piccoli artisti hanno ritagliato sagome di mani in cartone, protese verso la scritta: “Caro Papa Francesco, le nostre mani ti stringono in un abbraccio pieno di auguri!”.

Un altro studente, con semplicità e affetto, scrive: “Caro Papa, ti mando un pensiero”, aggiungendo in piccolo: “Un messaggio augurale di buona guarigione per una persona molto speciale”, con accanto un cuore disegnato.

Le condizioni di Papa Francesco

Papa Francesco, 88 anni, è ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico “A. Gemelli” di Roma a causa di una polmonite bilaterale, che si aggiunge a pregresse complicazioni croniche già presenti da tempo.

Nel primo aggiornamento ufficiale sulle sue condizioni, rilasciato il 21 febbraio, i medici hanno descritto il decorso della malattia come particolarmente delicato. Il professor Sergio Alfieri, responsabile dell’équipe che sta seguendo il Pontefice e già suo chirurgo in un intervento di due anni fa, ha dichiarato con chiarezza: “Il Papa non è fuori pericolo”.

Per quanto riguarda il bollettino odierno, una nota della Santa Sede dichiara: “Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando”.