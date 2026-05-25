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25.05.2026

Ultimo a Tor Vergata dialoga con Crepet: “A scuola mi avrebbe aiutato una materia che aiuti a capire chi sei”

Redazione
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"Quello che manca a volte sono i sogni"

Ultimo e Paolo Crepet su un palco, insieme: è successo davvero venerdì scorso, 22 maggio, all’Università di Roma Tor Vergata, nell’Auditorium Ennio Morricone. I due hanno dialogato insieme e col pubblico su vari temi, tra cui, anche, la scuola.

L’incontro si è svolto nella facoltà di Lettere e filosofia alla presenza del rettore Nathan Levialdi Ghiron e a 300 studenti, come riporta Roma Today.

“Quello che manca a volte sono i sogni”

Crepet, ad esempio, come riporta Vanity Fair, ha domandato: “Perché tutto il rap arriva dalle periferie? Ve lo siete mai chiesti? Perché il desiderio è mancanza e nelle periferie c’è mancanza”.

Ecco come ha commentato il cantante 30enne: “Non voglio parlarne in modo superficiale. Io ho avuto tutto, sono cresciuto bene. Credo che questo mito della periferia sia anche molto fraintendibile a volte, io ho sempre vissuto in modo del tutto normale anche le persone che avevo intorno. Quello che manca a volte sono veramente i sogni. Sembra una frase banale ma lo è perché certe cose vanno dette. Non posso pensare che non si possa inseguire un sogno senza una gastrite”.

“Credo che nelle scuole una cosa che potrebbe aiutare e avrebbe avere aiutato anche me è aggiungere una materia che ti aiuti a capire chi sei, quello che vuoi o non vuoi per niente, quello che ti viene anche facile e perseguirlo”, ha concluso.

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