Cani randagi vicino alla scuola, aggressioni a studenti e personale. La denuncia del dirigente: “Situazione di pericolo”

Momenti di forte preoccupazione in una scuola secondaria di secondo grado a Lentini, nel siracusano, dove un branco di cani randagi staziona da settimane nei terreni che circondano l’istituto. Come scrive Today, si tratta di circa quaranta esemplari “di grandi dimensioni”, tra adulti e cuccioli. La situazione sarebbe diventata particolarmente delicata perché l’area scolastica non è recintata e gli animali si muovono liberamente nei pressi dell’ingresso dell’istituto.

Secondo quanto riporta la testata, nelle ultime settimane si sono verificati due episodi di aggressione. Una collaboratrice scolastica sarebbe stata circondata dal branco e sarebbe riuscita a salvarsi rifugiandosi all’interno della scuola, riportando uno strappo ai pantaloni. Due giorni fa, invece, una studentessa della scuola serale sarebbe riuscita a fuggire senza conseguenze. Le segnalazioni sono state inviate dal dirigente scolastico alle autorità cittadine e, per conoscenza, alla Prefettura, chiedendo un intervento urgente per allontanare i cani randagi.

“Le istituzioni non hanno attenzionato questo pericolo”, avrebbe dichiarato il dirigente, citato da Today. “Le aggressioni si susseguono e fino adesso nessuno fortunatamente ha fatto ricorso alle cure mediche. Si sta determinando una situazione di pericolo”. Il dirigente avrebbe inoltre spiegato di avere già scritto al Comune e all’Asp di Siracusa, ricevendo risposta che i tentativi di cattura dei cani non avrebbero avuto successo. Secondo quanto riferito dal fiduciario di plesso, i cani presenti nell’area sarebbero circa quarantotto tra adulti e cuccioli.