Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 25 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
25.05.2026

Conferma docenti sostegno, se si hanno alunni in classi diverse, come vengono assegnate le supplenze? Risponde l’esperto

Daniele Di Frangia
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Per ottenere la continuità didattica in una scuola basta solo una famiglia che ti conferma se hai due ragazzi in due classi diverse, ma poi come saranno assegnate tali supplenze? Questa la domanda di Diego, un docente, nel corso della puntata della Tecnica risponde live. A rispondere, Simone Craparo della direzione nazionale Gilda:

“Basta una famiglia, poi Diego metterà nelle 150 preferenze, sezione dedicata, che è disponibile a un contratto al 30 giugno su cattedra intero, al 31 agosto su cattedra intero e magari dirà che non vuole spezzoni al 30 giugno, quindi magari Diego otterrà la continuità e poi il dirigente scolastico assegnerà solitamente per continuità Diego alle classi dove sono gli alunni diversamente abili. Non so se lo assegnerà alla classe dove c’è l’alunno che ha chiesto la continuità e alla classe dove c’è l’alunno che non ha chiesto la continuità, però sarà il dirigente, in base ai criteri stilati dal collegio dei docenti assegnare Diego a una o all’altra classe. Il docente di sostegno è docente di classe, non è docente dell’alunno, quindi non sei docente dell’alunno, ma sei docente della classe in cui c’è l’alunno disabile”.

conferma sostegno

Conferma docenti di sostegno, procedura e scadenze. Il punto dell’esperto

Continuità docenti di sostegno, la conferma viene completata nella scelta delle 150 preferenze

Conferma docenti di sostegno 2026/2027: Procedura

Continuità didattica sul sostegno per il 2026/27: A chi spetta e a chi no la conferma

Conferma del docente di sostegno per l’a.s. 2026/2027, regole e modalità per la continuità didattica: istanze dal 16 al 29 luglio 2026

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Elenchi regionali 2026/2027, domande entro il 25 maggio: cosa succede se si rinuncia alla sede assegnata? E se invece si accetta? Cosa accade se l’aspirante non è abilitato?

Lara La Gatta

“Storie di trine e di filet”, nel romanzo di Zammataro le vite di cinque donne che raccontano il femminile lungo i secoli

Valerio Musumeci

Magnifica humanitas, nell’enciclica di Papa Leone XIV spazio alla rivoluzione digitale e all’IA

Redazione

Scuole aperte dal 31 agosto in Emilia Romagna: c’è chi invece propone di tenerle chiuse fino al 1° ottobre

Redazione
vai alla ricerca avanzata