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17.10.2026

Un 21enne diventa prof, la scuola lo chiama alle 8:30 per iniziare alle 11: “Volevo trovare un lavoro compatibile con gli studi”

Redazione
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Uno studente di 21 anni è diventato supplente a scuola, quasi all’improvviso. “Giovedì avevo risposto a una ricerca di personale supplente delle scuole (interpelli). Venerdì alle 8.30 squilla il telefono. Mi chiedono: ‘A che ora riusciresti ad arrivare? Questa mattina avresti già due ore in classe'”, questo il suo racconto a Il Corriere della Sera. Un mese fa la prima chiamata: quindici giorni di supplenza per coprire un congedo matrimoniale.

Il ragazzo ha appena cominciato il terzo anno di Matematica all’Università Cattolica di Brescia, ha 21 anni ed è diventato docente di matematica alle medie. “Volevo trovare un’occupazione compatibile con gli studi. Mia mamma è maestra e mi ha parlato degli interpelli”, ha spiegato il ragazzo.

Il giovane non ha perso tempo: “In segreteria mi hanno fatto firmare la presa in servizio, consegnato l’orario e inviato alle medie. Dovevo cominciare alle 11, avevo un’ora di tempo per prepararmi in scienze. Ho letto tutto il primo capitolo del libro”.

“I ragazzi erano abituati a prof più grandi, ma dopo la sorpresa si sono adattati ad ascoltare. Io non ero teso: ho un fratello della stessa età, faccio l’allenatore di una squadra Under 13 e ho lavorato anche all’aiuto compiti in oratorio. Ero più spaesato in sala professori, ma i colleghi sono stati molto cordiali. Dopo saluti e presentazioni, prima di entrare nell’argomento della lezione, ho parlato del desiderio dell’uomo di trovare una spiegazione delle cose prima con il mito, poi con la scienza”, ha raccontato.

“Il ricordo più bello? I ragazzi, con le loro complessità. In una classe avevo tre alunni neo arrivati in Italia e uno con sostegno. E poi un collega che mi ha detto ‘Non sembri uno alla prima esperienza’. Ora ha risposto ad altri interpelli, anche per le superiori. “Insegnare nella vita? Prima era un no categorico. Adesso mi ritrovo a pensarci”.

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