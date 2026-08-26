La scuola deve formare lavoratori o persone?

«A cosa serve?» È una delle domande più frequenti che si ascoltano a scuola. Serve la geometria? Serve la filosofia? Serve studiare una poesia, se non diventeremo poeti? La domanda è comprensibile: il tempo è limitato e tutti desideriamo che ciò che impariamo abbia un valore. Il problema nasce quando l’utilità viene confusa con l’impiego immediato e la scuola comincia a giustificare ogni conoscenza soltanto in base al lavoro che potrà produrre.

Ho attraversato ambienti formativi diversi: un istituto tecnico, l’università e, per molti anni, il conservatorio. In ciascuno ho incontrato insegnanti capaci di lasciare un segno e altri soffocati da programmi, scadenze e burocrazia. Proprio questa varietà mi ha convinto che non esiste una contrapposizione semplice tra cultura e professione. Un istituto tecnico può insegnare a pensare; un percorso teorico può ridursi a un esercizio sterile. La differenza non sta nel nome della scuola, ma nell’idea di persona che la scuola vuole formare.

Da tempo il linguaggio dell’istruzione si è riempito di parole come competenze, orientamento, occupabilità e risultati misurabili. Sono parole necessarie: ignorare il mondo del lavoro sarebbe irresponsabile, soprattutto verso chi non può permettersi anni di attesa e incertezza. Una buona scuola deve offrire strumenti concreti, insegnare un mestiere quando questo è il suo compito e aiutare i giovani a trovare il proprio posto nella società. Ma preparare al lavoro non può significare addestrare a una funzione.

Un lavoratore ben formato non è soltanto chi sa eseguire rapidamente una procedura. È chi comprende perché quella procedura esiste, riconosce quando non funziona più e sa immaginarne una migliore. Le tecnologie cambiano, le professioni scompaiono, le competenze tecniche invecchiano. La capacità di leggere un problema, distinguere un fatto da un’opinione, sostenere un ragionamento e imparare ciò che ancora non si conosce rimane invece essenziale. È questa la preparazione più concreta che la scuola possa offrire.

Penso spesso alla differenza tra un bastoncino e un segmento. Il bastoncino è un oggetto: lo si può prendere, misurare, spezzare. Il segmento è un’astrazione: non esiste davanti a noi nello stesso modo, eppure ci permette di descrivere infinite forme e situazioni. Se la scuola mostra soltanto bastoncini, consegna agli studenti un catalogo di cose da usare. Se insegna a vedere i segmenti, offre loro la possibilità di riconoscere una struttura anche quando cambiano gli oggetti, i contesti e i problemi.

L’astrazione non è una fuga dalla realtà. È ciò che ci permette di non restarne prigionieri. Studiare storia non serve soltanto a ricordare date, ma a riconoscere i meccanismi con cui il potere costruisce consenso. Leggere letteratura non serve soltanto a conoscere degli autori, ma ad abitare per qualche pagina una coscienza diversa dalla propria. Fare matematica non significa soltanto applicare formule, ma imparare che una conclusione deve seguire da premesse dichiarate. Persino la musica, con la disciplina dell’ascolto e dell’esecuzione, insegna che precisione e interpretazione non sono nemiche.

Una scuola ossessionata dalla facilità tradisce questo compito. Semplificare una spiegazione può essere un atto di intelligenza; semplificare l’esperienza dell’apprendimento fino a eliminare la fatica è invece un inganno. Comprendere richiede tempo, tentativi, errori e talvolta frustrazione. Una verifica preparata all’ultimo minuto può misurare la memoria di un giorno, non la trasformazione di uno sguardo. Anche il voto perde significato quando diventa l’unico obiettivo, perché sostituisce alla domanda «che cosa ho capito?» la domanda «che cosa devo fare per ottenere la sufficienza?».

Questo non significa difendere una scuola punitiva, nostalgica o inutilmente difficile. L’autorevolezza non coincide con l’umiliazione e il rigore non consiste nell’accumulare ostacoli. Un docente esigente dovrebbe anche saper spiegare il senso della propria richiesta, offrire strumenti diversi e accettare che gli studenti non imparino tutti nello stesso modo. Il contrario della semplificazione non è la severità cieca: è la profondità.

Il rischio più serio della scuola professionalizzante non è dunque che prepari al lavoro, ma che immagini il lavoro come un destino già scritto. Nessuno può sapere quali professioni esisteranno tra vent’anni né quali crisi personali, sociali o tecnologiche dovremo affrontare. Formare soltanto per il presente significa consegnare i giovani a un mondo che, nel momento stesso in cui ricevono il diploma, ha già cominciato a cambiare.

La scuola dovrebbe certamente insegnare a fare. Prima ancora, però, dovrebbe insegnare a vedere: il segmento dietro il bastoncino, il principio dietro la procedura, l’essere umano dietro la funzione. Non è un lusso riservato a chi può permettersi di studiare senza preoccuparsi del futuro. È il modo più serio di preparare tutti a un futuro che nessun programma scolastico è in grado di prevedere.

Luca Pedersoli