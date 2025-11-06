Un altro contratto a perdere, ma lamentarsi sui social non serve a nulla

Capisco i sindacati che hanno firmato il nuovo CCNL 22/24 (parte economica), così i pochi euro e l’una-tantum entreranno prima nelle tasche di Docenti e Ata (forse gennaio 2026) e capisco anche la posizione della Flc Cgil che non ha firmato per una denuncia politica per le scarse risorse previste da questo contratto e dai contratti successivi; io in estrema sintesi dico che a fronte di un’inflazione nel periodo 22/24 del 17% si recupera appena il 6%, un terzo in pratica dell’inflazione, ma questo si sapeva già da lungo tempo, su questo docenti e ATA lo scorso anno, chiamati a scioperare , aderirono solo per il 5%.



Non devo essere certo io a ricordare che i contratti nella scuola come nel restante pubblico impiego si rinnovano per la parte economica solo sull’inflazione programmata e non sull’inflazione reale e questo è un grave limite di cui in pochi parlano.

Ecco perché io a Maggio avevo proposto un “contratto di risarcimento”, mettendo insieme in un’unica soluzione le risorse di due contratti, quello 22/24 scaduto e quello 25/27 anticipandolo di due anni.

Era possibile, c’erano le risorse stanziate con la legge di bilancio 2025, sarebbe bastato scriverlo nella prossima legge di bilancio 2026 che il Parlamento dovrà approvare entro il prossimo mese di dicembre. Proposta caduta purtroppo nel vuoto, solo la Uil scuola aveva fatto una proposta simile il mese scorso a trattativa aperta.



Così non è stato. Questo, a mio avviso, è anche colpa della passività dei docenti e degli ATA, , inutile prendersela con i sindacati che hanno firmato il contratto il 5 novembre e ora la polemica ex post tra sindacati firmatari e il sindacato che non ha firmato la Flc Cgil è solo stucchevole. Se gli insegnanti non sono contenti degli aumenti contrattuali hanno un solo modo per dimostrarlo, manifestare, bloccare le attività aggiuntive, non accompagnare gli alunni a visite e viaggi di istruzione.

Questo, molti dicono che è impossibile; qualche altro ancora dice che è utopia, allora credo sia inutile lamentarsi sia del CCNL sia dei sindacati CISL scuola, Uil Scuola Rua, SNALS Confsal, FGU, ANIEF che hanno firmato.

Una sola cosa chiederei ai sindacati firmatari, avendo letto qualche dichiarazione, non considerate questa firma una vittoria, perché tale non è.

Libero Tassella (Scuola Bene Comune)