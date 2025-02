Un docente può abilitarsi in più classi di concorso? Risponde l’esperto

Dei percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU, ma anche degli elenchi aggiuntivi prima fascia Gps abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 19 febbraio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Alla domanda di un lettore se un docente può abilitarsi in più classi di concorso, il nostro esperto ha risposto: “Sì, ci sono percorsi agevolati, anche online, per chi è già abilitato in una classe di concorso e vuole abilitarsi in un’altra, oppure per chi è specializzato sul sostegno e vuole prendersi l’abilitazione. Chi è già abilitato può abilitarsi con 30 CFU in modo rapido, utile per passaggi di ruolo o di cattedra”.

RIVEDI LA DIRETTA