Un podcast per la scuola del futuro: l’iniziativa di Save the Children

Tre redazioni collegate dalle scuole di Torino e Napoli e dallo Spazio Giovani di Save the Children a Roma si sfideranno a colpi di podcast sul futuro della scuola, parlando di innovazione, desideri e del mondo di domani.

La sfida si svolgerà il prossimo 12 maggio e vedrà coinvolte tre redazioni, attive nelle scuole dei capoluoghi piemontese e campano e nella capitale.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di chiedere direttamente a chi la scuola la abita tutti i giorni quali sono le innovazioni che potrebbero entrare a scuola e renderla più vicina e pronta ad affrontare il mondo che verrà. Cosa caratterizzerà la scuola? Come saranno le lezioni? Le aule? Che tecnologie potremo trovare e che cibo si mangerà?

La diretta radiofonica si svolgerà dalle 16:00 – 17:30, a cura della Redazione Virtuale di UndeRadio YoutheFuture che racconterà l’evento; al termine della registrazione dei podcast, una giuria composta dai ragazzi di SottoSopra, i volontari CDP e una docente, commenteranno in diretta i podcast realizzati e annunceranno il vincitore. Tutti i podcast realizzati verranno pubblicati su Change the Future! e Spotify.

UndeRadio: una redazione giornalistica per studentesse e studenti

UndeRadio è una web radio partecipata e tematica, che mette i diritti al centro della propria programmazione; circa 2.000 tra ragazzi e ragazze, studenti e studentesse delle scuole coinvolte nel progetto, i ragazzi e le ragazze del Movimento giovani per Save the Children e della redazione di Change the Future, che possono così dare voce alle proprie idee attraverso i microfoni radiofonici.

L’idea è quella di sperimentare il lavoro di una redazione giornalistica radiofonica, con consapevolezza di compiti e responsabilità, contribuendo all’ideazione e programmazione del palinsesto radiofonico.

Il progetto ha finora coinvolto circa 50 scuole secondarie di primo e secondo grado sul territorio nazionale, tra Napoli, Roma, Torino, Biella ed Avellino. Focus del progetto è la promozione del protagonismo dei ragazzi in ambito scolastico, con particolare riferimento all’educazione al pensiero critico, ai temi della cittadinanza digitale e alla capacità di esercitare consapevolmente i propri diritti, online e offline.

Il progetto promuove la media education, intesa come approccio critico all’informazione e all’utilizzo dei media, in particolare quelli digitali, grazie anche alla collaborazione di Save the Children con la Cooperativa sociale E.D.I. Onlus, che si occupa della realizzazione ed implementazione del progetto.

La redazione virtuale è gestita completamente a distanza, ma rappresenta un luogo di relazione vivo, perché parte di quella dinamica tra presenza e distanza che è alla base della progettualità di UndeRadio.

I prodotti della redazione virtuale sono podcast corali e rappresentativi di diverse realtà geografiche e sociali e dirette radiofoniche intercittadine.

Per ascoltare i podcast ci si può collegare al link https://www.changethefuture.it/underadio-ascolta