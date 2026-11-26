Una notte a scuola. Come se si fosse in campeggio, ma per imparare a prendersi cura degli altri. È l’iniziativa messa in campo dall’istituto Beata Caterina Cittadini di Calolziocorte, in provincia di Lecco, che si svolgerà domani, venerdì 27 novembre. A riportare la notizia è Lecco Today, secondo cui la scuola “si trasformerà così in una casa speciale: per una notte, gli alunni vivranno insieme l’emozione di dormire a scuola, tra giochi, risate, nuove amicizie e piccole grandi avventure”

“A rendere ancora più speciale l’iniziativa saranno gli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado“, si legge ancora nell’articolo, “che, dopo una meritata pizzata, si metteranno in gioco per animare la serata e accompagnare i bambini più piccoli in questa bella esperienza”. Un modo per stimolare la socialità e la responsabilizzazione, insomma, oltre che un momento ludico che certamente gli alunni ricorderanno a lungo.

“Non semplici animatori, ma veri e propri tutor, chiamati a sperimentare la bellezza e la responsabilità di prendersi cura degli altri”, spiegano il preside Giulio Caio e suor Michela Pagani, citati dalla testata. “L’iniziativa nasce nell’ambito di un percorso di peer education e tutoraggio, con una finalità educativa precisa”, concludono, “imparare a stare insieme, riconoscersi reciprocamente, costruire relazioni significative e sperimentare concretamente la cura dell’altro”.