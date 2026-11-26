Ancora uno scintillare di lame nelle scuole italiane. Stavolta, però, a brandire un coltello non è stato uno studente, ma un uomo adulto, fermato fuori da un istituto a Pomezia. A riportare la notizia è Roma Today, secondo cui l’individuo “ha creato il panico davanti a genitori e personale scolastico”, costringendo i carabinieri a intervenire. A quel punto l’uomo si è mostrato “particolarmente agitato”, scagliandosi contro i militari che “lo hanno disarmato non senza difficoltà”.

“Sono state numerose le chiamate al 112 che segnalavano la ‘presenza di un uomo armato davanti alla scuola Margherita Hack'”, si legge ancora nell’articolo. “In piazzale Aldo Moro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pomezia che hanno subito individuato l’uomo, una loro vecchia conoscenza. Invitato a posare il coltello che impugnava, l’esagitato si è scagliato contro i militari”. Questi ultimi “sono riusciti a disarmarlo”, ma nel corso della colluttazione “un carabiniere è rimasto ferito“.

“Identificato in un quarantanovenne del posto, è stato affidato al personale del 118 che lo ha trasporto in codice rosso psichiatrico al Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia”, riporta la testata. “Dimesso con dieci giorni di prognosi il carabiniere, il 49enne è stato arrestato per porto abusivo di armi e resistenza e violenza a pubblico ufficiale”. La paura, insomma, è stata tanta, ma per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza per gli agenti, gli alunni e il personale scolastico.