È fissata per lunedì 30 novembre la sottoscrizione definitiva del CCNI sull’indennità di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/2025. Le organizzazioni sindacali hanno ricevuto la convocazione per l’incontro, che chiude una partita contrattuale legata a un’intesa firmata nel settembre 2025. Un passaggio che riguarda direttamente il trattamento economico della categoria.

La convocazione per il 30 novembre

L’appuntamento è fissato alle ore 15 nella sala riunioni della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie. All’ordine del giorno c’è la “sottoscrizione definitiva CCNI concernente l’individuazione delle fasce di complessità, criteri di riparto e impiego della risorsa costituente il Fondo unico nazionale (FUN), tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato, per l’a.s. 2024/2025”. Le organizzazioni sindacali sono dunque chiamate a sottoscrivere l’intesa in via definitiva, passaggio che ne consente l’operatività.

Cosa regola il contratto integrativo

Il CCNI interviene sulle fasce di complessità e sui criteri di ripartizione del Fondo unico nazionale, la cui risorsa viene suddivisa tra la quota destinata alla retribuzione di posizione e quella destinata alla retribuzione di risultato. Sono quindi gli elementi che determinano l’indennità di posizione parte variabile e di risultato spettante ai dirigenti scolastici per l’a.s. 2024/2025. In pratica, l’accordo stabilisce come la risorsa disponibile sia distribuita tra le due componenti della retribuzione dirigenziale, in relazione alle fasce di complessità individuate.

La posizione della CISL Scuola

Secondo quanto dichiarato da Raffaele Vitale, coordinatore nazionale dei dirigenti scolastici CISL Scuola, la conclusione dell’iter è “senz’altro motivo di soddisfazione”. Vitale ha però definito “assolutamente intollerabile” il fatto che sia servito più di un anno per rendere operante un’intesa firmata nel settembre del 2025, aggiungendo che non è accettabile che le procedure di verifica di un contratto richiedano tempi “di lunghezza smisurata”. Il coordinatore ha dunque affiancato alla soddisfazione per la chiusura della vicenda una critica ai tempi impiegati. Per questo la CISL Scuola chiede che alla firma definitiva segua immediatamente, senza ulteriori attese, il pagamento delle spettanze dovute al personale interessato. Una richiesta che guarda al passaggio successivo alla firma: il pagamento.