UNICEF, programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”: adesioni entro il 20 ottobre 2025

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a sensibilizzare alunne ed alunni, studentesse e studenti in ordine alla diffusione di una cultura del rispetto, dell’inclusione e della solidarietà, anche per l’anno scolastico 2025/2026 il Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS promuove il Programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, rivolto agli alunni e agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Il Programma ha l’obiettivo di far conoscere, nel contesto educativo e scolastico, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a bambine, bambini, adolescenti e adulti. Promuove l’ascolto, la libera espressione e la partecipazione attiva delle comunità scolastiche, in stretta collaborazione con il territorio, per realizzare esperienze significative in ambienti di apprendimento che tutelino la salute, contrastino ogni forma di discriminazione e garantiscano a tutte e tutti un’educazione di qualità.

Le Istituzioni scolastiche interessate possono aderire al Progetto, entro il 20 ottobre 2025, compilando l’apposito form on line sul sito di UNICEF Italia al seguente link https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/programma-scuola/scuole-per-i-diritti/.

LA NOTA