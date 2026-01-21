BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
21.01.2026

Usr Abruzzo, riconfermato Massimiliano Nardocci come direttore generale: educazione emotiva al centro

Redazione
Indice
Benessere degli studenti e prevenzione

Il rinnovo dell’incarico di Massimiliano Nardocci come Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per il prossimo triennio è diventato ufficiale in seguito alla registrazione della Corte dei Conti avvenuta il 14 gennaio. Questa conferma garantisce la necessaria continuità amministrativa e progettuale per consolidare la qualità del sistema educativo locale, valorizzando il lavoro svolto negli ultimi anni attraverso un dialogo costante con le istituzioni e le comunità scolastiche del territorio.

Benessere degli studenti e prevenzione

Le linee programmatiche del nuovo mandato pongono al centro il benessere degli studenti e la prevenzione di fenomeni critici come il bullismo e il cyberbullismo. Secondo il Direttore Nardocci, la scuola deve evolversi in uno spazio di crescita relazionale e civile, investendo sull’educazione emotiva e sulla gestione costruttiva dei conflitti per formare cittadini consapevoli e contrastare ogni forma di prevaricazione, costruendo così comunità più inclusive.

Parallelamente all’impegno valoriale, l’USR Abruzzo punta con decisione sull’innovazione dei percorsi formativi, promuovendo il modello 4+2 per rafforzare l’istruzione tecnica e professionale. L’obiettivo strategico è creare una sinergia efficace tra scuole, università, ITS Academy e mondo del lavoro, fornendo ai giovani competenze moderne e spendibili che siano in linea con le vocazioni produttive del territorio e del Paese, accompagnando il sistema scolastico verso le trasformazioni sociali e produttive dei prossimi anni.

abruzzoEducazione emotivaUSR

Faccetta nera cantata dagli alunni, dirigente nominata da Giuli ai musei d’Abruzzo: è polemica, lei si difende

Famiglia nel bosco, la zia psicologa dei bambini: “Costringerli a frequentare la scuola una violenza psicologica”

Erasmus+: il 73,3% delle scuole abruzzesi ha progetti di internazionalizzazione, la media delle scuole italiane è del 55,6%

Elly Schlein in visita a L’Aquila parla di rischio sismico e riqualificazione nelle scuole

Due alunni rompono il naso al compagno, i docenti non s’accorgono di nulla: scuola condannata a risarcire 16mila euro per omessa vigilanza

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

“Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026”, dalla Regione Siciliana fondi per i progetti scolastici

Redazione

Barriere architettoniche mancanti in una scuola: il tribunale condanna l’istituto e tutela la studentessa con disabilità

Redazione

Assistenza agli alunni con disabilità, l’allarme della FLC CGIL: “Collaboratori scolastici insufficienti, diritti a rischio”

Lara La Gatta

Studenti e smartphone, i genitori firmano un Patto digitale per proteggerli non solo fuori casa, ma anche online

Redazione
vai alla ricerca avanzata