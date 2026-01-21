Usr Abruzzo, riconfermato Massimiliano Nardocci come direttore generale: educazione emotiva al centro

Indice Benessere degli studenti e prevenzione

Il rinnovo dell’incarico di Massimiliano Nardocci come Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per il prossimo triennio è diventato ufficiale in seguito alla registrazione della Corte dei Conti avvenuta il 14 gennaio. Questa conferma garantisce la necessaria continuità amministrativa e progettuale per consolidare la qualità del sistema educativo locale, valorizzando il lavoro svolto negli ultimi anni attraverso un dialogo costante con le istituzioni e le comunità scolastiche del territorio.

Benessere degli studenti e prevenzione

Le linee programmatiche del nuovo mandato pongono al centro il benessere degli studenti e la prevenzione di fenomeni critici come il bullismo e il cyberbullismo. Secondo il Direttore Nardocci, la scuola deve evolversi in uno spazio di crescita relazionale e civile, investendo sull’educazione emotiva e sulla gestione costruttiva dei conflitti per formare cittadini consapevoli e contrastare ogni forma di prevaricazione, costruendo così comunità più inclusive.

Parallelamente all’impegno valoriale, l’USR Abruzzo punta con decisione sull’innovazione dei percorsi formativi, promuovendo il modello 4+2 per rafforzare l’istruzione tecnica e professionale. L’obiettivo strategico è creare una sinergia efficace tra scuole, università, ITS Academy e mondo del lavoro, fornendo ai giovani competenze moderne e spendibili che siano in linea con le vocazioni produttive del territorio e del Paese, accompagnando il sistema scolastico verso le trasformazioni sociali e produttive dei prossimi anni.