Usr Molise, cambio al vertice: la nuova direttrice è Mirella Nappa, è stata dirigente provinciale in Veneto

L’Ufficio scolastico regionale del Molise ha una nuova guida: come riportano giornali locali come Primo Numero, si tratta della dottoressa Mirella Nappa, cinquantanovenne originaria di Reggio Calabria con una significativa esperienza come dirigente provinciale maturata in Veneto.

La dottoressa Nappa ha ottenuto l’incarico vincendo il concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione a seguito della scadenza del mandato della sua predecessora, Maria Chimisso. Recentemente, il ruolo di direttore generale a Campobasso è diventato particolarmente ambìto a livello nazionale, attirando candidati da ogni parte d’Italia grazie alla nuova equiparazione degli incarichi dirigenziali all’interno degli uffici scolastici regionali.

Chi è Mirella Nappa?

Mirella Nappa è stata dirigente amministrativa di II fascia del Ministero dell’Istruzione, con un lungo percorso professionale interamente svolto nell’amministrazione scolastica. In possesso di lauree in Scienze politiche e Giurisprudenza, ha maturato competenze giuridiche, amministrative e gestionali sin dall’ingresso nei ruoli ministeriali nel 1991. Ha ricoperto incarichi di responsabilità negli uffici di ragioneria, contabilità e vigilanza concorsuale. Per molti anni è stata Revisore dei conti presso istituzioni scolastiche. Ha inoltre svolto funzioni vicarie e incarichi di supporto alla dirigenza scolastica regionale.

Nel 2010 è diventata dirigente di ruolo del MIUR e ha assunto incarichi di direzione strategica presso l’Ufficio scolastico regionale della Calabria. Ha diretto uffici competenti per reclutamento, mobilità, stato giuridico e relazioni sindacali del personale scolastico. Ha seguito temi centrali come organici, edilizia scolastica, sicurezza, dimensionamento e pari opportunità. Ha diretto l’Ambito territoriale di Reggio Calabria, con reggenza anche su Vibo Valentia. Ha affiancato all’attività dirigenziale una costante formazione e docenza rivolta al personale della scuola.

Perché non si è insediata ufficialmente?

Nonostante abbia preso servizio da pochi giorni, la nuova direttrice non ha ancora avuto modo di presentarsi ufficialmente alla comunità molisana a causa di un incendio che ha colpito la sede dell’Usr alcune settimane fa. Questa emergenza ha costretto il personale a ricorrere allo smart working e a spostare temporaneamente la segreteria in un istituto scolastico cittadino, rendendo l’insediamento della dottoressa Nappa un processo ancora in fase di assestamento logistico.

La redazione della Tecnica della Scuola porge le sue congratulazioni alla nuova direttrice generale Nappa, augurandole buon lavoro.