Molise, approvato il calendario scolastico: tutti in classe il 14 settembre 2026. La fine della scuola è fissata al 9 giugno 2027

La Giunta Regionale del Molise, con Delibera n. 124 del 28 aprile 2026, ha approvato il calendario scolastico regionale 2026/2027.

Le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado inizieranno lunedì 14 settembre 2026 per terminare mercoledì 9 giugno 2027 per le Scuole Primarie e Secondarie di I e II Grado e mercoledì 30 giugno 2027 per le Scuole dell’Infanzia.

La sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio regionale sono previste: lunedì 2 novembre 2026, lunedì 7 dicembre, dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 inclusi, dall’8 al 10 febbraio 2027 inclusi, dal 25 al 30 marzo inclusi per le festività pasquali, 31 maggio e 1° giugno 2027.

Confermata la celebrazione, attraverso una mattinata di studio e ricordo dei docenti coi loro alunni, in tutte le scuole della Giornata in Memoria delle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia, in programma sabato 31 ottobre 2026.

Al calendario regionale si affianca il calendario nazionale con le seguenti festività per le scuole di ogni ordine e grado: 1° novembre 2026 Tutti i Santi, 8 dicembre Immacolata Concezione; 25 e 26 dicembre Natale e Santo Stefano; 1° gennaio 2027 Capodanno; 6 gennaio Epifania; Lunedì dell’Angelo 29 marzo; 25 aprile Festa della Liberazione; 1° maggio Festa del Lavoro; 2 Giugno Festa della Repubblica; giorno dedicato alla Festa del Santo Patrono.