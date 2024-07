Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, compilazione della domanda: come inserire la scuola di ex titolarità

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, compilazione della domanda: come inserire la scuola di...

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.

Il personale Ata potrà presentare la domanda dall’8 al 19 luglio.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle date di presentazione della domanda, di chi potrà partecipare e di tutte le informazioni utili, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 10 luglio con l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Un’ascoltatrice ha posto la seguente domanda:

“Nelle utilizzazioni è obbligatorio mettere la scuola di ex titolarità al primo posto? Sono soprannumeraria e ho condizionato la domanda a suo tempo“

Ecco la risposta del prof. Lucio Ficara:

“Si, diventa obbligatorio se vuoi fruire della precedenza e dunque anche del motivo dell’utilizzazione, quindi la risposta è affermativa. Se fai un’utilizzazione per rientro nella tua scuola di precedente titolarità, la devi mettere come prima scuola, cioè devi segnare che sei stata una perdente posto e che chiedi il rientro nell’ottennio hai chiesto sempre il rientro nella scuola di precedente titolarità, la esprimi come prima scuola. Chiaramente poi puoi esprimere altre scuole dello stesso Comune, poi saresti obbligata a scrivere il Comune di quella scuola di titolarità e poi eventualmente altri Comuni”.