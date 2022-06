Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, gli ultimi dubbi – VIDEO TUTORIAL

Il nuovo appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sugli ultimi dubbi sulle assegnazioni provvisorie.

DOMANDA n. 1

Come si scarica il modello di domanda per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria del personale ATA?

RISPOSTA

Al video, un tutorial per i nostri lettori che illustra come scaricare il modello cartaceo di domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale ATA.

DOMANDA n. 2

Come si compila la domanda di utilizzazione per il personale docente?

RISPOSTA

Nel video, un tutorial per mostrare come si compila la domanda di utilizzazione per il personale docente