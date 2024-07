Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, le principali novità: le schede di Uil e Cisl Scuola

In attesa di conoscere le date per la presentazione delle domande per richiedere l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/2025, la Uil Scuola e la Cisl Scuola hanno pubblicato due schede riguardanti le operazioni di mobilità annuale del personale docente, educativo e ATA.

La scheda della Cisl Scuola evidenzia le principali novità dell’intesa sottoscritta da Ministero e Sindacati il 27 giugno scorso e pone l’accento su alcuni aspetti rispetto ai quali è necessario porre particolare attenzione

Anche la Uil Scuola propone una scheda che riassume le regole principali della mobilità annuale e pubblica anche un utile schema di sintesi.