Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, on-line le graduatorie: 5 giorni per i reclami

Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando in questi giorni gli elenchi provvisori dei docenti richiedenti l’Utilizzazione e l’Assegnazione Provvisoria nell’istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dell’infanzia e della primaria della provincia. Alcune Province hanno già pubblicato le definitive.

Nel segnalare che il personale interessato deve verificare la propria situazione sul sito dell’USR – Ambito territoriale competente, ricordiamo che avverso tali elenchi provvisori è ammesso reclamo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del CCNI 8.7.2020, nei cinque giorni dalla pubblicazione agli indirizzi istituzionali, specificando nell’oggetto il settore a cui si riferisce: Infanzia, primaria, I grado, II grado.

I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Analoghi termini e procedure valgono anche per il personale ATA.

Contrariamente alla mobilità territoriale e professionale dove gli uffici scolastici di titolarità inviano la notifica di convalida del punteggio di mobilità, per la mobilità annuale questa notifica non avviene. I docenti interessati dovranno quindi seguire i siti degli uffici scolastici provinciali delle province in cui è stata indirizzata la domanda, per vedere quando saranno pubblicate le graduatorie provvisorie della mobilità annuale.

Nel rimandare ai siti in questione, riportiamo di seguito alcune delle graduatorie provvisorie pubblicate dagli USP di capoluoghi di Regione:

Torino elenchi provvisori pubblicati il 5/08/2020 (secondaria di I grado)

Bari elenchi provvisori pubblicati il 7/08/2020 (secondaria I e II grado)

Napoli elenchi provvisori pubblicati il 7/08/2020 (infanzia e primaria), il 6/08/2020 (secondaria di I grado)

Roma elenchi provvisori pubblicati il 4/08/2020 (secondaria di I e II grado)

Pescara elenchi provvisori pubblicati il 10/08/2020 (primaria), il 5/08/2020 (secondaria I e II grado)

Bologna elenchi provvisori pubblicati il 10/08/2020 (secondaria di II grado)

Palermo elenchi provvisori pubblicati il 7/08/2020 (tutt)