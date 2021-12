Vacanze di Natale, quando iniziano e finiscono in ogni Regione [VIDEO]

Vacanze di Natale, quando iniziano e finiscono in ogni Regione

È iniziato il conto alla rovescia per le vacanze di Natale, che quest’anno per le scuole saranno particolarmente lunghe, soprattutto in alcune regioni.

In Campania, Molise, Puglia e Valle d’Aosta le scuole sospenderanno le lezioni addirittura 18 giorni, dal 23 dicembre al 9 gennaio.

Compete infatti alle Regioni stabilire la data di inizio e di fine delle lezioni, nonché gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi.

Nel video proponiamo una sintesi delle giornate in cui le attività didattiche saranno sospese.

Per conoscere le altre festività e il giorno di fine lezioni, vai alla nostra cartina cliccabile.