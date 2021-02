Vaccini Covid, acquisizione dei dati del personale AFAM

Per l’avvio del piano vaccinale Covid-19 per il comparto AFAM è necessario che le Istituzioni interessate comunichino i dati del personale in servizio.

Per farlo, dovranno caricare sulla piattaforma https://afam.cineca.it/sito/istituzione.html e in una specifica sezione denominata “PIANO VACCINALE”, i seguenti dati:

per le istituzioni statali (Conservatori, Accademie di belle arti, Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, ISIA) : nome, cognome, codice fiscale e qualifica (o incarico) del personale docente e non docente con contratto a tempo determinato o con incarico fuori organico, previa validazione dell’elenco (che sarà già visibile in piattaforma) del personale in servizio a tempo indeterminato;

: nome, cognome, codice fiscale e qualifica (o incarico) del personale docente e non docente con contratto a tempo determinato o con incarico fuori organico, previa validazione dell’elenco (che sarà già visibile in piattaforma) del personale in servizio a tempo indeterminato; per gli ex Istituti Musicali Pareggiati e le Accademie legalmente riconosciute : nome, cognome, codice fiscale e qualifica (o incarico) del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato, determinato o con altra tipologia contrattuale;

: nome, cognome, codice fiscale e qualifica (o incarico) del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato, determinato o con altra tipologia contrattuale; per le istituzioni autorizzate ai sensi dell’art. 11 del dPR 212/2005: nome, cognome, codice fiscale e qualifica (o incarico) del personale docente e non docente afferente ai corsi di studio accreditati, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con altra tipologia contrattuale.

E’ importante che il codice fiscale di ogni lavoratrice o lavoratore sia

inserito correttamente.

La piattaforma sarà aperta fino alle ore 15:00 di mercoledì 24 febbraio. Successivi aggiornamenti relativi a personale che dovesse prendere servizio in data successiva al 24 febbraio, potranno essere caricati in piattaforma mercoledì 3 marzo e mercoledì 10 marzo, tra le ore 10:00 e le ore 17:00.