Vaccini, Figliuolo: “Da qui a Natale 500mila dosi al giorno. Le prenotazioni aumentano”

Da oggi, 15 dicembre, al via l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. E sempre oggi l’avvio della campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 anni. L’obiettivo, come ha dichiarato il premier Draghi alla Camera, è quello di mantenere le scuole aperte, in un periodo in cui i contagi, purtroppo anche a scuola, aumentano. In un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’ il commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo annuncia la disponibilità di 500mila dosi al giorno fino a Natale (300-350 mila dosi nei festivi) e l’aiuto dell’esercito alle Asl in difficoltà con l’attività di tracciamento.

Il generale fa un bilancio positivo dei numeri in seguito alla sua nomina, oltre 102 milioni di somministrazioni, e oltre l’85% della popolazione over 12 vaccinata. Dato che arriva a oltre il 90% contando chi ha avuto almeno una dose e i guariti. “Bisogna ringraziare i cittadini per il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato, permettendo all’Italia di essere ai primi posti in Europa per numero di vaccinazioni” afferma Figliuolo.

La campagna 5-11 anni

Il commissario straordinario si sofferma poi sulla campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 anni, al via oggi. “Le Regioni hanno registrato un buon aumento delle prenotazioni, siamo pronti a vaccinare tutta la platea. Credo molto nel ruolo sempre più importante che stanno giocando i pediatri di libera scelta, persone di fiducia e di riferimento per le famiglie”.