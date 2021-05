Vaccini scuola, Brusaferro: “Possibile terza dose. Scuole sicure con fascia 12-15 anni”

Una terza dose di vaccino sarà molto probabile. Lo ha dichiarato a ‘Il Messaggero‘ il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. “Le misure adottate e la crescita delle vaccinazioni stanno facendo migliorare la situazione. Già tre Regioni hanno numeri da fascia bianca e probabilmente altre se ne aggiungeranno. Dobbiamo continuare a essere prudenti e stare attenti alle varianti, specie quella inglese che ha una aumentata trasmissibilità”.

Brusaferro mantiene alta l’attenzione anche sull’uso della mascherina: “Importantissimo, dove raccomandato, continuare a usarla. Siamo ancora in una fase di transizione, ma ci troviamo di fronte a scenari di progressivo miglioramento e ciò è molto positivo”.

Il presidente dell’Iss parla poi dei giovani: “La possibilità di somministrare Pfizer alla fascia 12-15 anni ci consentirà di mettere in sicurezza le scuole medie e superiori. Le fasce più giovani, sono quelle che hanno una maggiore probabilità di far circolare il virus. Bisogna spiegare ai ragazzi che vaccinarsi è un dovere morale. Nessuno è al sicuro fin quando non lo saremo tutti”.