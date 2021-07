Vaccini scuola, Giuliani a Uno Mattina: per 6 docenti su 10 no obbligo vaccinale

Vaccini scuola, Giuliani a Uno Mattina: per 6 docenti su 10 no...

Le vaccinazioni al personale scolastico, un argomento del quale si parla sempre più in vista del rientro a scuola a settembre. Sul tema è intervenuto a ‘Uno Mattina Estate’ il direttore della ‘Tecnica della Scuola‘ Alessandro Giuliani:

“La rotta della vaccinazione al momento è stabile. Abbiamo circa 225mila tra docenti e personale Ata che non si sono vaccinati. Noi abbiamo cercato di capire se c’è una ritrosia sul vaccino, avevamo fatto un sondaggio ad aprile, lo abbiamo ribadito adesso e confermato, il 60% tra i docenti e ben l’80% tra resto del personale, non docenti, dirigenti e studenti si dice contrario. I motivi sono diversi, fondamentalmente la mancata volontà nasce dalla diffidenza nei confronti del vaccino ovvero dal fatto che fare una dose di AstraZeneca (il corpo militare e i docenti si vedono somministrare quest’ultima) viene considerato pericoloso, e poi c’è il popolo dei no vax che anche tra il personale scolastico sicuramente è presente”.