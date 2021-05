Vaccini scuola, in Sicilia si riparte senza prenotazione

Dopo uno stop di diverse settimane e l’annuncio del ministro Bianchi, riprendono le vaccinazioni al personale scolastico. In Sicilia, ripartono dalla provincia di Catania le somministrazioni a chi presta servizio nelle scuole.

Insegnanti e operatori potranno presentarsi senza prenotazione presso l’hub e i punti di vaccinazione territoriali per ricevere il vaccino. Basterà presentare un’autocertificazione che attesti l’appartenenza al mondo scuola.

“Il nuovo via libera alle vaccinazioni per gli insegnanti, è un nuovo passo in avanti per l’immunizzazione a tappeto della popolazione – spiega il commissario per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Catania Pino Liberti – la scuola è uno dei luoghi più a rischio per i contagi. Proteggere questa categoria ha una valenza fondamentale nel raggiungimento del target che è quello delle 11000 vaccinazioni giornaliere. Invitiamo tutti i docenti ad approfittare degli open all’hub e nei PVT territoriali per sottoporsi alla vaccinazione.