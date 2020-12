Vaccino: solo il 44% degli studenti lo farebbe

16.000 ragazzi tra i 13 ed i 19 anni sono stati interpellati dal portale Studenti.it, chiedendo loro se sono disponibili a farsi vaccinare, e le risposte hanno riservato qualche sorpresa.

Alla domanda “faresti il vaccino?” solo il 44% ha risposto con un sì deciso. Il 14% è contrario mentre sono tanti gli incerti: il 42,5%.

Alla domanda: cosa preoccupa di più i giovani? Il 45,4% pensa che abbia avuto tempi di sperimentazione troppo brevi. Il 24,3% è spaventato dalle possibile reazioni allergiche, il 24% teme tempi troppo lunghi per organizzare una vaccinazione di massa. Il 6,3% è preoccupato dai richiami futuri, forse necessari per la sua efficacia.

Inoltre, spiega il portale, il 55% degli intervistati ritiene che l’obbligo al vaccino sia una scelta legittima. Il 25,5% lo giudica invece un gesto egoista nei confronti della collettività mentre il restante 19,5% “non capisce questa scelta”.

Sul versante dell’obbligo, qualora non si raggiungesse un numero sufficiente di volontari per impedire ulteriori diffusioni di contagi, si dovrebbe fare una legge ad hoc che ne stabilisca l’obbligatorietà. Secondo il costituzionalista Michele Ainis, precisa il portale Studenti.it, il governo potrebbe lavorare “in due tempi. Ovvero, si prova a non renderlo obbligatorio attraverso una massiccia campagna di informazione e di sensibilizzazione. Se non si raggiunge il numero minimo per ottenere l’immunità di gregge allora si può procedere con l’obbligatorietà“.