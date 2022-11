Valditara: “Data subito dignità ai docenti con un aumento consistente degli stipendi. Ancora non basta, ma segnale importante”

Sono cominciati oggi, 17 novembre, alla Farnesina, i lavori delle Giornate della Formazione Italiana Nel Mondo 2022, con gli interventi del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

L’intervento del capo del dicastero di Viale Trastevere si è concentrato inizialmente sulla questione delle scuole italiane all’estero: “Saluto tutti gli studenti e i docenti delle scuole italiane all’estero. Ci vuole una strategia unitaria per sviluppare al meglio il tema della formazione. Da molti anni il Mim collabora col Ministero degli Affari Esteri. Il modello educativo italiano si è dimostrato formidabile per diffondere il nostro patrimonio e i nostri valori come finestra delle eccellenze italiane. Le scuole italiane all’estero sono fortemente attrattive ma anche per la comunità locale internazionale”, ha esordito Valditara.

Quest’ultimo si è poi soffermato sul ruolo dell’istruzione in generale: “L’istruzione ha un ruolo trasformativo per la crescita sociale, per l’innovazione e la sostenibilità. Fondamentale è rimettere l’istruzione al centro dell’azione politica anche per la promozione del nostro paese all’estero”.

Il riferimento al contratto scuola

Immancabile il riferimento alla recente chiusura della parte economica del contratto docenti dopo mesi e mesi di stallo: “Attraverso le riforme in atto e i fondi del Pnrr stiamo innalzando la maggiore qualità dell’offerta e dando maggiore sostegno e dignità alla professione docente. Che ha avuto un concreto riconoscimento in una delle prime azioni del corrente Governo con un incremento consistente delle retribuzioni nell’ambito del recente rinnovo del contratto, il più consistente aumento degli ultimi rinnovi. Ancora troppo poco; ma in un contesto difficile come quello attuale è certamente stato un segnale importante”, ha detto il ministro.

Il leghista si dice ancora soddisfatto del risultato raggiunto a poco tempo dal suo insediamento, riconoscendo tuttavia che ancora gli stipendi dei docenti rimangono bassi.

L’importanza degli Its per Valditara

Il ministro ha sottolineato l’importanza degli Its Academy per il futuro produttivo del Paese: “Inoltre attraverso le riforme degli Its Academy stiamo dando un forte contributo all’innovazione e allo sviluppo sostenibile dei distretti industriali ed economici. Gli Its possono avere uno straordinario futuro anche in relazione con la cooperazione con altri paesi. Queste riforme potranno avere un’importante ricaduta anche nell’azione congiunta per l’internazionalizzazione del sistema di istruzione italiano. Ritengo sia importante agire per avere un sempre maggiore coordinamento tramite una regia congiunta tra ministeri e coinvolgimento attivo di tutti gli attori interessati. Necessario è fare rete soprattutto per innalzare la qualità del sistema costruendo comunità di studenti e docenti”.

“Il sistema educativo italiano è unico ed è quindi fondamentale mantenere vivo il dialogo tra le scuole italiane e estere. Ritengo opportuno intervenire nell’insegnamento della lingua italiana nei paesi del Magreb, con cui da tempo c’è cooperazione. Importante anche approfittare dei programmi europei come Erasmus. In questo periodo di incertezza rimane la certezza dell’Istruzione come potente investimento per superare le grandi crisi che dobbiamo affrontare. L’istruzione può dare forza e prospettive per il futuro. L’internazionalizzazione del nostro sistema di istruzione può anche contribuire al sostegno del sistema economico e produttivo attraverso la formazione di figure altamente qualificate”, ha concluso.