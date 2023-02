Valditara: “Esigenza di aumentare gli stipendi di tutto il personale della scuola. No alla propaganda e alla strumentalizzazione”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto oggi, mercoledì 1° febbraio, alla Camera a un’interrogazione parlamentare sulle iniziative volte allo stanziamento di risorse appropriate per adeguare gli stipendi degli insegnanti ai parametri europei presentata dall’on. Orrico (M5S).

Ecco le parole di Valditara: “Avendo una concezione alta della politica e del giornalismo ritengo che non si debba cedere alla propaganda e alla strumentalizzazione. Nel mio intervento ho posto come prioritaria l’attenzione agli stipendi di tutti i docenti, lanciando una sfida per trovare nuove risorse per la scuola, nuovi finanziamenti a beneficio di tutto il personale”.

“Ho condiviso l’esigenza di aumentare gli stipendi di tutto il personale della scuola. Abbiamo stanziato 100 milioni e ne abbiamo previsto altri 300. In tre settimane abbiamo chiuso il rinnovo del contratto. Credo che il contratto non verrà toccato. Nessuna Regione lo vuole fare. Nel mio intervento ho aggiunto il fatto che le regioni chiedono soluzioni per risolvere il problema del costo della vita diverso. Ho detto che non è giusto che uno stipendio, in un luogo dove il costo della vita è alto, sia basso”.

“La sinistra riformista si era posta la necessità di coniugare merito e bisogno, ma ciò è stato trascurato. Dobbiamo riprendere in mano questa sfida”.

L’onorevole Caso (M5s) si è detto insoddisfatto della sua replica, parlando di battaglie territoriali, di tagli alla scuola pubblica, dell’eliminazione dell’Organico Covid.