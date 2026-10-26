Valditara: “Noi siamo dalla parte dei lavoratori, e questo significa che dopo 15 anni di blocchi contrattuali abbiamo fatto tre contratti”

Ieri, 25 ottobre, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presenziato al Congresso Federale Straordinario della Lega a Milano in cui è intervenuto lodando l’operato del leader Matteo Salvini e illustrando cosa è stato fatto per la scuola in questi anni.

Ecco uno stralcio del suo discorso: “Voglio portare, consentitemi qualche minuto solo per portare alcuni esempi concreti, perché vedete, gli esempi concreti sono quelli che fanno la buona politica, non le chiacchiere.