Valditara ribadisce: “niente smartphone in classe. Garantire tempo di studio senza distrazioni”

“Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione”. Queste le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ribadite al programma tv “Il confronto” condotto da Monica Setta e in onda su Rai Italia nel mondo. Una proposta che va nella direzione di garantire a studenti e docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni.

Il Ministro, qualche giorno fa, ha fatto sapere che si sta muovendo per l’istituzione del gruppo di lavoro per l’Autorevolezza e il Rispetto, un gruppo di esperti che dovrà “mettere a punto misure per valorizzare l’autorevolezza degli insegnanti, garantire il rispetto dei medesimi, dei compagni e dei beni pubblici da parte degli studenti”.

Tra queste misure quella che ha fatto scalpore è quella relativa ai lavori socialmente utili per studenti violenti. Ma c’è dell’altro. A quanto pare questa commissione si occuperà di risolvere l’annoso problema dell’uso degli smartphone in classe, spesso legato a scarsa attenzione in classe, fenomeni di violazione della privacy, cyberbullismo ed esaltazione della violenza.