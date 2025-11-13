Valditara: sono il Ministro dei record, in tre anni 156mila docenti precari assunti, concorsi rilanciati, prospettiva di 416 euro d’aumento per docenti e Ata

Il personale della scuola può essere soddisfatto dei tre anni del mandato Valditara a capo del dicastero dell’Istruzione nell’era del Governo Meloni: a sostenerlo è stato lo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito. A margine di una visita alla Fondazione Tatarella, a Bari, il ministro Giuseppe Valditara ha tenuto a ricordare che, anche se rimangono circa 200mila supplenti annuali, “abbiamo assunto in questi tre anni più di 156mila docenti precari: un record”.

Inoltre, sempre il titolare dl Mim ha detto che l’amministrazione scolastica con la sua guida ha “rimesso in moto tutti i concorsi: dal personale di segreteria, degli insegnanti di religione, oltre che l’inserimento del personale Ata”.

Anche sul fronte dei contratti, Valditara non ha risparmiato auto-elogi: ha infatti tenuto a ricordare che nell’ultimo triennio, durante il quale abbiamo subito una maxi inflazione(vicina al 18%), “per la prima volta nella storia scuola italiana abbiamo chiuso due contratti e ci avviamo a chiuderne un terzo con aumenti medi che, se chiudiamo anche il terzo (il Ccnl 2025-27, a proposito del quale Aran e sindacati firmatari hanno espresso il desiderio di chiudere entro il 2026 ndr), saranno di 416 euro al mese“.