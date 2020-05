Valutazione, Azzolina: “Si può bocciare in due casi specifici”. L’ordinanza ministeriale [PDF]

Non ci sarà 6 politico ma si potrà bocciare solo in casi specifici. Le insufficienze saranno presenti ma saranno recuperate il prossimo anno scolastico.

E’ quanto ha riferito la ministra dell’Istruzione Azzolina, nel corso di una conferenza stampa dal Ministero, in cui ha spiegato le ordinanze in merito agli Esami di Stato e alla valutazione.

Le insufficienze si potranno recuperare il prossimo anno

“In un tempo complesso come quello che stiamo vivendo non potevamo che prevedere un diverso principio di valutazione. Il principio che abbiamo seguito e’ stato quello di non lasciare indietro nessuno, ma con una valutazione seria. Le valutazioni ci saranno, le insufficienze saranno riportate nei documenti di valutazione ma gli studenti avranno il diritto di recuperare”, spiega Azzolina in conferenza stampa.

Ecco in quali casi si può bocciare

“Resta la possibilita’ di non ammettere all’anno successivo ma solo in casi particolari: se lo studente non aveva frequentato nel primo periodo didattico, prima del coronavirus, o se lo studente abbia ricevuto dei provvedimenti disciplinari gravi. Esclusi questi due casi lo studente verra’ ammesso e recuperera’ in seguito le insufficienze”, prosegue la Ministra dell’Istruzione.

Valutazione alunni disabili

“La valutazione degli studenti disabili, a cui va il mio grande abbraccio”, prosegue Azzolina, avverrà sulla base del piano educativo individualizzato, e per i disturbi specifici dell’apprendimento sulla base del piano didattico personalizzato”.

Ha spiegato la ministra Azzolina a proposito della valutazione degli alunni e studenti.

ORDINANZA VALUTAZIONE (CLICCA QUI)

Leggi anche