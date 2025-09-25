Home Alunni Valutazione degli studenti del secondo ciclo e modifiche allo Statuto degli studenti...

Valutazione degli studenti del secondo ciclo e modifiche allo Statuto degli studenti e delle studentesse: i decreti in Gazzetta Ufficiale

Di
Lara La Gatta
-
CONDIVIDI
scrutini

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 sono stati pubblicati due decreti attesi:

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Il decreto, che entrerà in vigore il 10 ottobre 2025, reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione

Anche questo decreto entrerà in vigore il 10 ottobre 2025.

L’articolo 1 contiene modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

I DECRETI

20250925_223Download

Articoli correlatiDi più dello stesso autore