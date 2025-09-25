Valutazione degli studenti del secondo ciclo e modifiche allo Statuto degli studenti e delle studentesse: i decreti in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 sono stati pubblicati due decreti attesi:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 135 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Il decreto, che entrerà in vigore il 10 ottobre 2025, reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione
Anche questo decreto entrerà in vigore il 10 ottobre 2025.
L’articolo 1 contiene modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.