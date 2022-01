Valutazione nella scuola primaria, il MI seleziona 200 docenti come esperti formatori

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli ed esperienze professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria di docenti idonei a partecipare alla formazione dei

formatori su “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”.

Saranno indivduati 200 docenti che frequenteranno un percorso formativo a distanza di 100 ore, composto da 44 ore di attività in modalità sincrona per lavori di gruppo, sessioni plenarie, seminari intensivi, incontri intermedi, scambio di esperienze e 56 ore di lavoro asincrono per lo studio individuale e per la produzione di elaborati e project work.

La selezione è riservata ai docenti in servizio nella scuola primaria da almeno 3 anni, in possesso di specifici titoli e competenze professionali.

Per partecipare è necessario compilare un formulario online e inviare la documentazione dei titoli posseduti, il curriculum vitae in formato europeo e un documento di riconoscimento in corso di validità all’indirizzo [email protected].

Il termine per l’invio delle candidature è fissato alle ore 12 di lunedì 31 gennaio.