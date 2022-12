Vandali entrano di notte in una scuola da una finestra e cercano di appiccare il fuoco: raid sventato da un agente

Vandali entrano di notte in una scuola da una finestra e cercano...

Ancora episodi di delinquenza che vedono come teatro una scuola a un giorno di distanza dalla notizia della spregevole aggressione, da parte di un gruppo di ragazzi incappucciati e armati, che ha avuto luogo in una scuola catanese. Stavolta tutto è avvenuto nel quartiere di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, all’Istituto comprensivo Gioacchino da Fiore, esattamente al plesso scolastico di Suggesaro, come riporta Ansa.

Intorno all’una e mezza di notte di oggi, 14 dicembre, alcune persone, al momento non identificate, hanno fatto irruzione all’interno della scuola attraverso una finestra. Queste, una volta introdotte nell’edificio, hanno iniziato a vandalizzarlo, forse cercando di far bruciare l’intero edificio, incendiando rotoli di carta igienica e materiale cartaceo anche attraverso liquidi infiammabili.

Tragedia sfiorata, e non è la prima volta

Si tratta di una tragedia sfiorata: l’edificio non è andato a fuoco grazie al pronto intervento di un agente dell’agenzia di polizia privata Polservizi, alla cui centrale operativa è collegato l’allarme della scuola. Una volta recatosi sul posto e dopo aver notato la finestra rotta e il principio di incendio, l’uomo ha usato un estintore per spegnere le fiamme e ha chiamato Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Il plesso, per i dovuti accertamenti relativi alla sicurezza e per attuare interventi di sanificazione e pulizia, oggi è rimasto chiuso. Il Comune ha sporto denuncia ai Carabinieri. Non è la prima volta che l’istituto è bersaglio di atti vandalici: nei mesi scorsi era stato incendiato il contatore elettrico, rotta una finestra e bruciato il portone principale.