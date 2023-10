Vandali in una scuola di Palermo, la ds: “Distrutti tutti i nostri sacrifici, devo trovare la motivazione per andare avanti”

Una notizia che lascia l’amaro in bocca. Una scuola di Palermo, la Madre Teresa di Calcutta di via Fiume, famosa per rappresentare l’integrazione tra ragazzi di varie nazionalità, è stata vandalizzata nella notte del 21 ottobre. Rosaria Inguanta dirigente scolastica dell’istituto è davvero amareggiata e a RaiNews ha dichiarato: “Hanno rubato e quello che non sono riusciti a portare via lo hanno danneggiato. Tanti sacrifici per rendere la scuola confortevole e dotata di strumenti per la didattica e in una notte è stato tutto distrutto”.

E continua: “Adesso devo cercare di trovare la motivazione per andare avanti. Certo la troverò perché il nostro lavoro deve proseguire, ma oggi è davvero dura”.

Lo scenario che si presenta è davvero frustrante, è stato rubato tutto il materiale informatico e distrutto quello didattico. Un gesto meschino che sta danneggiando il futuro di tanti studenti.