Venerdì 3 ottobre – Educazione Civica in diretta: Insegnare e imparare pace in tempi di guerra – ISCRIVI LA CLASSE

Domani, 3 ottobre, dalle 11.00 alle 12.00, riprende “Educazione Civica in diretta”, l’offerta gratuita della Tecnica della Scuola rivolta a tutte le scuole superiori e che permette di affrontare con testimoni ed esperti i temi più rilevanti della disciplina trasversale Educazione Civica.

Il 3 ottobre affrontiamo il tema dell’insegnare e imparare la pace in tempi di guerra assieme a due esperti: Chiara Cruciati, giornalista, e Marco Mascia docente universitario di relazioni internazionali.

Il punto di partenza, e non potrebbe essere altrimenti, sono i conflitti e le guerre che in questi anni stanno devastando interi popoli, in primis il conflitto in Israele/Gaza e poi l’Ucraina, il Sudan…

Siamo di fronte ad un genocidio?

Il 16 settembre, la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est e Israele, ha pubblicato un rapporto estremamente dettagliato di ben 73 pagine giungendo alla conclusione che Israele sta commettendo genocidio (qui il testo integrale in inglese del Rapporto).

Ma che cos’è, dal punto di vista legale e del diritto internazionale un genocidio?

Partendo dalla Convenzione del 1948 sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio, avremo modo di confrontarci con il prof. Mascia che ci aiuterà a comprendere la convenzione che all’articolo 2 cosi scrive:

“nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:

a) uccisione di membri del gruppo;

b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;

c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;

d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;

e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro”.

Con Chiara Cruciati seguiremo invece le vicende fattuali, quasi un reportage da uno dei territori più martoriati oggi nel mondo, Gaza.

Come dire pace a scuola?

L’obiettivo della lezione di Educazione Civica in diretta non è solo cercare di comprende l’oggi ma anche quello di capire come la scuola, e ogni alunno e alunna, possono impegnarsi concretamente per la pace, i diritti, la giustizia.

E tutto questo mentre abbiamo celebrato la Giornata mondiale della Pace (21 settembre), e la giornata della pace e del dialogo tra culture e religioni fissata dalla lege italiana per il 4 ottobre, festività di San Francesco e santa Chiara, patroni d’Italia.

La diretta si terrà il giorno 3 ottobre 2025 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e sarà guidata da Daniele Di Frangia di Tecnica della Scuola e Aluisi Tosolini e vedrà la partecipazione di due esperti:

Chiara Cruciati . Giornalista, vicedirettrice de Il Manifesto e responsabile Medio Oriente per la sezione Esteri del quotidiano, ha vissuto a lungo nella regione che visita ora regolarmente. Per le Edizioni Alegre, è autrice insieme a Michele Giorgio di “Cinquant’anni dopo” e “Israele mito e realtà” e insieme a Rojbin Beritan del libro “La Montagna sola”. Ha scritto per Famiglia Cristiana, Reset, TerraSanta e Il Venerdì di Repubblica.

. Giornalista, vicedirettrice de Il Manifesto e responsabile Medio Oriente per la sezione Esteri del quotidiano, ha vissuto a lungo nella regione che visita ora regolarmente. Per le Edizioni Alegre, è autrice insieme a Michele Giorgio di “Cinquant’anni dopo” e “Israele mito e realtà” e insieme a Rojbin Beritan del libro “La Montagna sola”. Ha scritto per Famiglia Cristiana, Reset, TerraSanta e Il Venerdì di Repubblica. Marco Mascia, docente di Relazioni internazionali nell’Università di Padova e direttore del Centro di Ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca”. E’ fra i promotori della Marcia PerugiAssisi e per RuniPace (la rete delle università italiane per la pace) coordina la sezione educazione e scuola.

Come partecipare

