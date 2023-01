Venga Luciana Littizzetto ad insegnare in un quartiere degradato e poi parli!

Buona giornata, sono un docente, prima lavoravo come ingegnere poi ho sentito il bisogno di “dedicarmi” a tempo pieno all’inserimento; lavoro in uno dei quartieri più pericolosi d’Italia (Librino a Catania).

Ho letto le parole della “comica” Littizzetto, non mi hanno fatto ridere!

Il bullismo va sempre condannato, sia che la vittima sia un giovane che se si tratti di un docente. In base alle parole della ex docente Littizzetto potremmo giustificare anche gli stupratori, in fin dei conti la colpa potrebbe essere anche delle donne che vestono in modo provocante o che passano da strade isolate, o che non hanno le abilità di Bruce Lee.

Mentre l’ex docente guadagna cifre da capogiro (pagate da noi tramite il canone) per fare facile, e spesso volgare, ironia, noi “lottiamo” in prima fila per formare le nuove generazioni, affrontando genitori sempre più ostili e assenti, e ragazzi con molte potenzialità inebetiti dall’uso inappropriato dei telefonini “smart” a da programmi televisivi demenziali.

Vergogna!

Visto che è così brava perché non viene a insegnare per un anno a Catania; si, per un anno, perché intrattenere i ragazzi due ore è facile, aiutarli ad acquisire competenze per un anno un poco meno.

Io non sono sicuramente un bravo professore come la “comica” Luciana ma nella mia carriera ho visto di tutto, ho subito minacce (anche a mano armata), aggressioni verbali e fisiche eppure ancora insegno con passione cercando di aiutare i ragazzi a capire e a capirsi per poco più di 1.500 euro al mese.

Dario Azzarelli