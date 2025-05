Verifica finale PEI: adempimenti, proposte e progettazione per il nuovo anno scolastico – DIRETTA ore 16,00

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è uno strumento fondamentale per supportare alunni con disabilità. Il modello PDF editabile permette di capire come compilare il documento, riflettendo sulle varie dimensioni.

Un approccio inclusivo, come conferma la legge 107/2015 e dal D.lgs 66/2017, richiede alla scuola, al dirigente scolastico in particolare e a tutti coloro che svolgono un ruolo di coordinamento, di interagire con tutti gli attori coinvolti nel progetto di inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità certificata.

Una scuola che progetta a lungo termine interventi educativi di formazione e istruzione finalizzati allo sviluppo e alla crescita della persona umana, coerentemente con il contesto in cui opera, non può che essere una scuola autonoma, funzionale alla creazione di un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni, non solo per alcuni.

Del contesto normativo e della funzione del PEI finale, della valutazione e verifica dei risultati, della proposta delle ore di sostegno e di tutti gli aspetti relativi al PEI

