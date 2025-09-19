Viaggi di istruzione, secondo monitoraggio per le scuole: scadenza 22 settembre 2025

In seguito all’avvio della collaborazione con CONSIP per l’ingegnerizzazione di strumenti e procedure a supporto degli Uffici scolastici regionali e delle istituzioni scolastiche, sono in fase di conclusione i lavori finalizzati a migliorare l’esperienza di utilizzo della piattaforma dedicata alle attività negoziali relative ai viaggi di istruzione.

Raccolta di nuovi dati

Per completare questo percorso, il MIM informa che è necessario acquisire ulteriori informazioni specifiche sui viaggi di istruzione già realizzati o programmati dalle scuole.

A tal fine è stato predisposto un nuovo questionario di monitoraggio, accessibile al seguente link:

https://forms.office.com/e/R1qPSfZs8d

Scadenza per la compilazione

Il questionario dovrà essere compilato entro e non oltre il 22 settembre con la massima attenzione e completezza.

Modalità di accesso

Per procedere alla compilazione è necessario:

accedere alla piattaforma Microsoft Office 365

utilizzare le credenziali della casella di posta istituzionale dell’Istituto ( [codice meccanografico]@istruzione.gov.it e relativa password).

NOTA MIM