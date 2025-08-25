Video minori su YouTube, Garante della Privacy: necessario consenso dei genitori. Previste pesanti sanzioni

Pubblicare un video su YouTube senza il consenso di un genitore può costare una pesante sanzione. A stabilirlo, con il provvedimento 134/2025 il Garante della Privacy. Ad esempio una manifestazione degli alunni o una recita. In un episodio, riportato dal ‘Sole 24 Ore’, il reclamo di una madre di un alunno che lamentava la pubblicazione, da parte dell’istituto, di un video su YouTube riguardante gli auguri di Natale, senza alcun consenso o richiesta di autorizzazione firmata.
L’amministrazione scolastica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, o di regolamento di atti amministrativi generali che legittimino la diffusione, sul canale YouTube della scuola, delle immagini dei minori ripresi nel video. La sanzione comminata dal Garante è stata di 2.000 euro.