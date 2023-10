Vincenzo Schettini (La Fisica Che Ci Piace) contro ChatGpt fino alla Maturità: non fa crescere lo studente – INTERVISTA

Ieri si è chiusa ufficialmente la seconda edizione di Fiera Didacta Sicilia, lo spin off del più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola: l’edizione 2023 si è svolta dal 12 al 14 ottobre a Catania, per la precisione a Misterbianco, negli spazi espositivi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub.

A Didacta Sicilia 2023 abbiamo incontrato Vincenzo Schettini, il docente celebre sui social, noto su YouTube come “La Fisica Che Ci Piace”, intervistato dal nostro direttore Alessandro Giuliani. “Tra poco inizierà uno spettacolo con cui porterò in tour teatrale una lezione di fisica. Quando ho iniziato a insegnare suonavo già in un gruppo. La parte artistica per me è fondamentale”, ha detto. “Tra poco uscirà il mio nuovo libro, si chiamerà Ci Vuole Un Fisico Bestiale in cui parlo della parte pop della vita dei fisici”.

E i lati brutti dei docenti? “L’insegnante diventa brutto quando ci facciamo ingrigire dalla limitatezza verso quello che succederà nel futuro. Ancora a scuola ci costringono a scrivere tante carte. Come fai a non diventare brutto? La scuola del futuro prende i docenti, li porta in classe e dice loro: ‘Questi sono i suoi studenti, li illumini, li faccia entusiasmare'”, ha aggiunto.

Come si sposa la creatività con la rigidità dell’informatica? “Un docente creativo è un docente differente. Il digitale è un mezzo che noi adulti, a differenza dei ragazzi, siamo capaci di discriminare il mezzo da quello che dobbiamo fare. La creatività viene prima di tutto, il resto si accompagna a questo processo”.

Molti docenti sono sospettosi verso ChatGpt: quali sono i rischi? “Sono contrario al suo uso fino alle superiori. Per me non dovrebbe esistere. Il ragazzo si deve formare, deve imparare ad avere un suo stile di apprendimento, con il sacrificio, con il lavoro con i docenti. ChatGpt può essere usato all’Università, da ragazzi ormai formati dal punto di vista intellettuale, anche senza un docente. Gli insegnanti universitari sono molto meno didattici, infatti. Smettiamola di pensare che ChatGpt sia la cosa che serve alle scuole per cambiare”.

Gli organizzatori e come iscriversi

DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di INDIRE. La mostra propone un programma scientifico di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore del quale fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e Merito, la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Istituto Scolastico Regionale per la Calabria e all’Istituto Scolastico Regionale per la Puglia Partner: Didacta International.

Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi della manifestazione è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia https://fieradidacta.indire.it/it/programmadidacta-sicilia/ e selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.